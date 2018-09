Questa volta al Napoli non è riuscita la rimonta. Contro la Samp la squadra di Ancelotti si è ritrovata sotto nel risultato per la terza volta consecutiva (impresa riuscita con Lazio e Milan ) in questo avvio di Serie A. Dopo la doppietta di Defrel, i sogni di reazione degli azzurri sono stati spenti dalla prodezza di tacco dell'ex Quagliarella. Una serata da dimenticare per la formazione partenopea che si è confermata fragile difensivamente, con il mini turnover (Diawara e Verdi per Hamsik e Callejon) che non ha prodotto i risultati sperati.

Perché il Napoli ha perso contro la Samp per Carlo Ancelotti

E invece per Carlo Ancelotti, la principale causa della sconfitta non è nelle scelte di formazione ma nell'atteggiamento dei suoi giocatori nel primo tempo: "Callejon e Hamsik? Magari fosse stato quello il problema, significherebbe che il problema è stato la mia scelta. Invece il problema è stato l’atteggiamento. Abbiamo avuto lo stesso inizio di partita delle altre due. In quelle occasioni abbiamo ribaltato il risultato e oggi no pur avendo fatto un secondo tempo di grande intensità. Abbiamo regalato il primo tempo per l’atteggiamento soprattutto, in occasione del primo gol. Da un calcio d’angolo per noi abbiamo perso un contrasto e poi una volta in svantaggio ecco che subentrano paure e difficoltà".

Ancelotti punta il dito sull'atteggiamento

Entrando nello specifico, Ancelotti ha puntato il dito sull'attenzione che dovrà necessariamente aumentare nelle prossime uscite. Ecco tutto quello che non è andato in Sampdoria-Napoli: "Dobbiamo difendere meglio, ed essere più attenti, concentrati e in partita soprattutto nella prima parte di gara. Abbiamo cercato di fare pressione alta e alcune volte siamo arrivati in ritardo, ma non è questione di movimento perché è uguale all’anno scorso. E’ atteggiamento perché arrivi un attimo dopo, abbiamo avuto poca spinta sulle fasce laterale, e soprattutto a livello mentale".

Ancelotti vuole un Napoli più grintoso

Appuntamento dunque a dopo la sosta con Ancelotti che dovrà cercare di trovare la quadra per una situazione che si è ripetuta in tutte e tre le uscite in Serie A del Napoli. Come migliorare? Mettendo in campo una maggiore "garra": "Ci sono stati segnali buoni nella ripresa. Se avessi la bacchetta magica vorrei che iniziassero la partita come ha fatto solo in parte, con intensità, grinta e lotta altrimenti non riesci ad esprimere le qualità".