Anche a te auguri amore perché fra poco diventerai mamma e sono sicuro che sarai la migliore mamma al mondo. Vi amo con tutto il cuore.

E' il messaggio che Alvaro Morata ha dedicato a sua moglie, Alice Campello, che preso darà alla luce i due gemelli che adesso reca in grembo. Un frase semplice e dolcissima a corredo di un'immagine che ritrae l'attaccante del Chelsea chino davanti alla donna: lei scopre il pancione e, sorridente, mentre gli poggia una mano sulla spalla, lascia che il marito le dia un bacio sull'addome prominente. I piccoletti scalciano e quella tenera effusione del giocatore, abituato a sgomitare nell'area di rigore, tratteggia un bellissimo momento d'intimità familiare. Lo scatto è stato pubblicato su Instagram e il post fa riferimento alla festa della mamma… perché mamma sarà presto la signora Morata.

Non manca molto al lieto evento: l'ex punta della Juventus e del Real Madrid potrà finalmente abbracciare i due gemelli, i figlioletti tanto attesi. Ed è nella quiete familiare che il calciatore è riuscito a ritrovare quella serenità che le disavventura del campo gli avevano in parte tolto. E' stato lui stesso, in una recente intervista ai tabloid, a confermare come questi mesi in Blues siano stati durissimi nonostante l'avvio di stagione incoraggiante a causa dell'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori.

Per me è stato un anno difficile e lo stesso si può dire per la squadra. Solo mia moglie che vive con me, può sapere. Volevo giocare, continuare a fare gol, ma non potevo per l’infortunio che ho subito alla schiena. Non sapevo di preciso cosa avevo però avvertivo un dolore molto forte e quando tornavo a casa dopo le partite e gli allenamenti ho dovuto fare delle iniezioni un paio di volte al giorno perché non potevo sopportare quelle fitte.