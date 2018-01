Ciclicamente si parla del futuro di Allegri. Il livornese è uno degli allenatori più bravi al mondo e piace a moltissime squadre. Alcune di queste potrebbero decidere di cambiare guida tecnica nella prossima stagione: dall’Arsenal al Chelsea dal Psg al Real Madrid. Un’esperienza all’estero Allegri ha sempre detto di volerla fare e forse quest’anno potrebbe arrivargli la proposta giusta. La Juventus ha blindato il tecnico la scorsa estate e non vuole perderlo, ma comunque si guarda attorno.

Inzaghi in corsa per l’eventuale successione di Allegri.

Dovesse decidere di andare via Allegri, la Juventus molto probabilmente metterebbe tutte le sue fiches su Simone Inzaghi, tecnico quarantunenne che sta facendo faville con la Lazio. Inzaghi si è presentato in punta di piedi, senza grancassa, ha sfruttato il mancato accordo con Bielsa e ha mostrato qualità enormi. La sua squadra gioca bene, è molto solida, segna tanto e ha già vinto un trofeo, la Supercoppa Italiana, proprio contro la Juventus. E ora, con Immobile capocannoniere, sogna un posto in Champions League.

Zidane, Mancini e Luis Enrique.

La Juventus è tornata una delle più grandi d’Europa e per questo non può puntare su allenatori emergenti e la scelta più canonica sarebbe quella di puntare su un tecnico con grande esperienza. E nel novero c’è anche Zinedine Zidane, che nonostante un numero impressionante di successi non è così saldo al Real Madrid. E la tentazione Zizou sarebbe fortissima per la Juventus, che potrebbe scegliere uno dei più grandi della sua storia come tecnico. Con percentuali più basse, sarebbero in corsa anche Roberto Mancini, che però non è molto amato dalla tifoseria e sembra desideri maggiormente la panchina della Nazionale, e Luis Enrique. La sua sarebbe una scelta molto sorprendente, ma l’ex della Roma con il Barcellona ha vinto tutto.