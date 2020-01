Il Napoli perde un altro calciatore. All’elenco degli indisponibili per la partita con la Juventus si aggiunge il nome di Allan. Il calciatore brasiliano, attualmente infortunato, è tornato in patria, grazie a un permesso della società, dove ha conosciuto il suo terzo figlio. Il viaggio sarà lampo, perché Allan è atteso a Napoli già all’inizio della prossima settimana.

Allan va in Brasile e salterà Napoli-Juventus

Il centrocampista brasiliano è stato agli onori delle cronache in questi ultimi giorni. Allan non ha preso bene la sostituzione con la Fiorentina, dopo essere uscito ha salutato tutti in modo nervoso ed è tornato negli spogliatoi. Si è parlato in seguito di una discussione molto animata nello spogliatoio domenica scorsa tra l’ex dell’Udinese e Dries Mertens, un altro senatore attualmente fermo. Allan non è stato poi convocato per la partita di Coppa Italia con la Lazio e la sua mancanza non si è sentita più di tanto. Il giocatore era stato escluso per problemi fisici e per gli stessi non avrebbe giocato contro la Juve. Allan ora è in Brasile dove è venuto alla luce il suo terzo figlio, quando tornerà in Italia dovrà cercare di riconquistare il Napoli.

Allan è sul mercato, piace a Everton e Inter

Non è così certo che Allan chiuda la stagione con la maglia azzurra. Il giocatore, che di questi tempi un anno fa pensava e voleva andare al Paris Saint Germain, sarebbe un obiettivo di mercato di Ancelotti, che vorrebbe portarlo all’Everton, anche se nelle intenzioni degli inglesi questa trattativa si potrebbe chiudere nella campagna di mercato estiva, e anche dell’Inter. Con i nerazzurri, il Napoli ha già in ballo uno scambio, non proprio alla pari, quello tra Politano e Llorente e ne potrebbe essere intavolato un altro, tra Allan e Vecino, ci potrebbe essere uno scambio di prestiti.