Nel calcio di oggi una plusvalenza conta quasi più del valore tecnico di un giocatore. Quando è andato via Mohamed Salah la Roma ha perso un grande attaccante, però ha effettuato una enorme plusvalenza. Perché l’egiziano arrivò nell’estate 2015 dal Chelsea per 15 milioni di euro, mentre la scorsa estate è stato ceduto per 42 milioni di euro al Liverpool. I Reds sapevano di aver comprato un grande giocatore ma forse non immaginavano di aver trovato un giocatore così determinante e che spesso ha tolto dai guai la squadra di Klopp e regalato punti importanti al Liverpool.

I numeri di Salah con il Liverpool.

Ha avuto un impatto impressionante il ‘Faraone’ con i Reds, con cui ha realizzato 23 gol in 29 partite complessive. In Premier League Salah ha spaccato con 17 reti in 21 partite, la doppietta al Leicester ha portato il Liverpool a soli tre punti dal Manchester United, meglio di lui ha fatto finora solo Harry Kane, uno dei più grandi bomber di questa epoca che ha segnato 18 gol in campionato. In Champions Salah ha messo a segno 5 gol in 6 partite, considerando i preliminari sono 6 in 8 partite. Insomma numeri da capogiro e siamo solo al giro di boa della stagione, che vede il Liverpool ancora impegnato in tre competizioni.

Come gioca Salah nel Liverpool.

Klopp è un allenatore che adora la fase offensiva, mentre non cura allo stesso modo quella difensiva. Davanti ha quattro giocatori molto forti e soprattutto molto veloci. Coutinho è quello che costa di più, mentre Mané lo scorso anno è stato determinante. Firmino è quello meno talentuoso, ma i suoi gol pesano. Salah sembrava dovesse far parte di questo gruppetto di quattrocentisti, e invece le sue volate hanno preso il sopravvento, i suoi gol sono diventati pesantissimi e rapidamente è diventato la stella dei Reds, ed è diventato un idolo dei tifosi del Liverpool.

Dzeko in difficoltà senza Salah.

Otto gol segnati in campionato, solo uno negli ultimi due mesi e mezzo per Edin Dzeko, che sta sentendo tremendamente la mancanza del suo vecchio partner d’attacco. Salah era fondamentale per il bosniaco, che grazie al gioco di Momo e ai suoi assist è riuscito a vincere il titolo dei capocannonieri. L’egiziano apriva gli spazi in modo eccezionale, passava tra gli avversari come fossero birilli, con le sue folate scardinava le difesa e rendeva molto più semplice il compito di Dzeko, che ora vivacchia in Serie A ben lontano da chi comanda la classifica dei bomber.