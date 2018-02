L' exploit a livello personale? Per me è normale, è il mio lavoro ed è quello che pensavo di fare quando sono arrivato qui. Quest’anno ho potuto giocare di più, lavoro tutti i giorni per aiutare la squadra e sta andando bene.

Il portiere della Roma Alisson ha parlato del suo percorso di crescita da quando è arrivato in Italia e ha raccontato questo suo excursus nel corso di un'intervista ai microfoni di Sky Sport 24. Il numero 1 della Seleçao è uno degli uomini che sta tenendo in corsa la squadra di Eusebio Di Francesco per un posto in Champions League. Dopo aver fatto la panchina a Szczesny la scorsa stagione, quest'anno Alisson si è fatto notare fin da subito per la sua forza esplosiva, il suo istinto e per la padronanza nel palleggio

Fa piacere sentire i complimenti, ma penso sempre a fare di più in campo per la squadra. Arrivo qui a Trigoria per lavorare forte con Savorani che mi sta aiutando tantissimo. Questo è il mio lavoro, devo fare sempre il massimo.

Alisson: Dobbiamo continuare a lavorare.

Il portiere brasiliano si è soffermato sul periodo negativo della Roma e ha analizzato un po' l'ultima uscita in casa dell'Hellas Verona

Prima di tutto non abbiamo lasciato entrare qui dentro la crisi, noi calciatori dobbiamo ragionare con la testa e stare tranquilli se il risultato non viene. A volte abbiamo sbagliato troppo ma ne siamo consapevoli. Col Verona è andata bene e abbiamo vinto, ci siamo messi in difficoltà con il rosso a Pellegrini. Abbiamo lavorato però anche sull’inferiorità numerica e loro non hanno È importante per la crescita della squadra dobbiamo continuare a lavorare forte e lo abbiamo fatto anche quando i risultati non venivano. Il calcio è così, si perde anche, e dobbiamo ragionare su questi punti.

Alisson sulla lotta Champions: Puntiamo ai primi 3 posti.

Il numero uno della Roma ha affrontato il discorso che riguarda la corsa per la prossima Champions League ma la concorrenza è agguerrita

L’Inter ora è più in difficoltà ma sulla carta ha una grandissima squadra e un grande allenatore. La Lazio sta giocando benissimo, ha grandi calciatori ed è molto forte offensivamente. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro per arrivare almeno tra i primi 3 e andare in Champions.

Alisson: Penso solo alla Roma, sono concentrato.

Alisson ha parlato del suo futuro alla Roma e ha detto di non sapere nulla delle voci di offerte da oltre 50 milioni di euro sul suo conto

Io penso solo alla Roma adesso, cerco di stare concentrato sul mio momento. Non sapevo di queste statistiche ma sono contento, aiuta la squadra a vincere ma questo è merito anche dell’aiuto dei miei compagni, della squadra, del mister Savorani che lavora tutti i giorni con me.

Alisson: Ci proviamo, andiamo lì per vincere.

Infine il portiere brasiliano non si è tirato indietro alle domande sulla Seleçao e sulle possibilità di vittoria del suo Brasile ai Mondiali di Russia