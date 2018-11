Allan pronto a trasferirsi alla corte bianconera il prossimo anno? I tifosi partenopei sperano proprio di no e lo hanno ribadito, anche arrabbiandosi, sui social alla pubblicazione da parte di Alex Sandro di una foto con il connazionale nel ritiro della nazionale brasiliana. Una fotografia innocente, che racchiude un momento di preparazione ma che è diventata subito virale.

Galeotta fu la fotografia. Le vie del mercato sono infinite e quelle social sempre più spesso sono battute per capire e carpire le anteprime sulle trattative. Così, la fotografia apparsa sul profilo ufficiale Instagram di Alex Sandro ha scatenato il classico putiferio tra le tifoserie di Napoli e Juventus. Chi lo vorrebbe come nuovo acquisto e chi minaccia perché non venga toccato. Il tutto perché proprio Allan quest'anno è esploso sotto la gestione Ancelotti meritandosi la convocazione dal Brasile.

Allan nuovo idolo del centrocampo. Ovviamente non vi è nulla di credibile nel pensare ad una trattativa in corso, eppure l'idea di vedere Allan nel centrocampo juventino ha fatto esplodere la rabbia partenopea. Già accadde con lo ‘scippo' di Gonzalo Higuain, in concomitanza con l'acquisto dalla Roma di un altro idolo nella Capitale, Miralem Pjanic.

La sfida social dei tifosi. Ecco che da Napoli si alzano i toni con i tifosi azzurri in difesa del centrocampista che commentano con frasi del tipo: “ Stagli lontano che ti infetta, è juventino” oppure “ Resta a distanza, ti contagia” o ancora “ Attento al piede che oltre alla palla ti porta via anche quello”. Di contro, da parte degli juventini arriv una richiesta esplicita da fare al loro difensore, con frasi del tipo: “ Portalo a Torino”, o “ Occhio che arriva pure lui”, oppure “ Magari venisse alla Juve. E’ fortissimo”.