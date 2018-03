Ala sinistra. Francese. Ventidue anni compiuti a dicembre. Contratto in scadenza nel 2019, particolare che lo rende un buon affare. Anthony Martial non è più il ragazzo d'oro che nell'estate del 2015 lasciò Monaco e la Francia per trasferirsi al Manchester United. A 19 anni venne definito l'under più costoso nella storia delle operazioni di mercato: 50 milioni più altri 30 di bonus, 80 milioni che paragonati alla somma investita dal Psg per Mbappé (pure lui svezzato nel Principato) sono nulla. In Premier non è mai esploso né ha fatto abbastanza proseliti per conquistare la piena fiducia di Mourinho. E' bravo ma non troppo. Non è quel rinforzo ‘speciale' che il manager portoghese aveva in mente. Da lui ci si attendeva molto, forse anche troppo rispetto al maturità del calciatore che ha bruciato le tappe e anche sé stesso. Però è ancora giovane, particolare che fa di lui materia grezza da plasmare.

in foto: La scheda di Martial (fonte Transfermarkt)

Le proporzioni economiche: valore di mercato, quanto costa. Nell'estate scorsa, con i Red Devils in pressing sull'Inter, sembrava potesse finire sul piatto delle trattative per convincere i nerazzurri a privarsi del croato. Adesso la Juventus ha messo gli occhi su di lui che non ha preso bene l'arrivo di Alexis Sanchez a Old Trafford. A Torino hanno fiutato l'affare e – come raccontato dal tabloid ‘The Sun' – iniziato a tessere la trama dei contatti perché l'operazione si formalizzi nella prossima estate. La dimensione economica dell'affare è possibile per un club come quello bianconero che in questi anni ha visto crescere i propri utili: 60/65 milioni di euro è il costo attuale del cartellino, lo stipendio è alto (tra i 4.5 e un massimo di 6 milioni a stagione) ma non certo fuori dai parametri della Juventus.

in foto: Il rendimento di Martial in stagione (fonte whoscored.com)

Un colpo mancino e un altro in mediana. Corsia di sinistra che comincia a essere affollata: dovesse arrivare Anthony Martial cosa accadrebbe con Douglas Costa, Pjaca, Asamoah e Alex Sandro? Quanto al brasiliano, di recente impegnato in posizione più avanzata per supplire a esigenze di formazione, resta da capire se sarà ancora a Torino nella prossima stagione. In difesa arriveranno sicuramente Caldara e Spinazzola (terzino sinistro), entrambi promessi sposi da tempo. A centrocampo si aspetta di poter chiudere (finalmente) l'accordo con Emer Can, in arrivo dal Liverpool a parametro zero. Lorenzo Pellegrini (25/30 milioni è il costo del cartellino) è un altro nome in agenda per puntellare la linea mediana.