Anche se la matematica non condanna il Napoli, lo scudetto a tre turni dalla conclusione con 4 punti da recuperare alla Juventus è davvero un'utopia. Nessuno ci spera più, soprattutto dopo il capitombolo di Firenze successivo alla vittoria esterna dei bianconeri sull'Inter. Un doppio colpo da ko che ha archiviato sotto il Vesuvio il discorso tricolore fino a tramutarlo in un vero e proprio addio. In attesa della nuova stagione dove si ripartirà da zero e si cercherà di far meglio di quest'anno.

In occasione della partita del San Paolo contro il Torino di un grande ex, Walter Mazzarri, i tifosi del Napoli stanno preparando uno spettacolo sugli spalti per omaggiare comunque la squadra. Una stagione vissuta da protagonisti con l'acme arrivato nel successo di Torino al 93′ con il colpo di testa di Koulibaly.

L'omaggio alla squadra. Un'occasione per far sentire ai giocatori di Sarri la vicinanza e l'affetto di tutto un popolo che ci ha creduto fino alla fine e che ora ammaina la bandiera applaudendo i propri eroi, ad uno ad uno senza eccezioni. Prima della gara contro i granata, infatti, sono previste coreografie e cori ad hoc, alcuni anche inediti, il cui contenuto sarà però rivolto in parte ai rivali di sempre, la Juventus e agli arbitri.

Orgoglio e pregiudizio. Spazio, dunque per l'orgoglio di essere tifosi del Napoli e per aver vissuto un sogno che è tramontato solamente nelle ultime giornate di campionato ma anche per la rabbia incanalata nelle settimane passate assistendo agli episodi che hanno permesso alla Juventus di essere prima quasi indisturbata.

La contestazione. Soprattutto la partita di Milano, che è stata decisiva ai fini scudetto, sarà oggetto di protesta. Simbolica, ovviamente, sulla scia di quando avviene già in altri Paesi come in Spagna, con una ‘pagnolada', cioè uno stadio in cui tutti i tifosi all'unisono sventolano in segno di protesta dei fazzoletti bianchi. Contro Orsato, in particolar modo, l'epicentro della sfera arbitrale da contestare.