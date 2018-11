Ogni occasione è buona per rendere omaggio a Davide Astori, soprattutto a Firenze, soprattutto ad ogni momento di sport che coinvolge la città. Come l'ultima Firenze Marathon che ha vissuto un momento toccante quando al chilometro 13, che rappresenta nell'immaginario collettivo un numero oramai imprescindibile da Davide Astori che ne indossava il numero sulla maglia, si è ricordato il difensore e capitano della Fiorentina tragicamente scomparso.

L'ennesimo tributo a Davide. Sotto una pioggia battente sono stati più di 9.000 i partecipanti alla 35esima edizione della Firenze Marathon che sarà ricordata per sempre come una corsa dedicata anche a Davide Astori. Per ricordare il capitano della Fiorentina il 13° chilometro del percorso è stato colorato di viola e il passaggio degli atleti è stato accolto dai genitori di Davide e dal vice presidente del club.

Il chilometro 13. Un momento davvero molto toccante: moltissimi runners hanno reso omaggio ad Astori indossandone la maglia o toccando il cartello del chilometro 13 al loro passaggio, in segno di rispetto per il giocatore scomparso e la sua famiglia. Sul chilometro 13 della Maratona fiorentina c'erano anche i ragazzini della scuola calcio della Fiorentina, sotto la pioggia battente, a incoraggiare i tanti runners molti dei quali hanno indossato in ricordo il numero 13.

I risultati della Marathon. La 35esima Firenze Marathon è stata la più veloce di sempre tra le donne. Nella gara femminile è arrivato il nuovo primato della manifestazione, con Lonah Chemtai Salpeter che ha tagliato il traguardo di piazza Duomo in 2h 24:17 nonostante la pioggia. Nella gara maschile ha conquistato il successo Abdi Ali Gelelchu. Il 21enne etiope con passaporto del Bahrain, debuttante in maratona, si è imposto nel tempo di 2h 11:32 sorpassando nel tratto finale il marocchino Hicham Boufars (International Security Service), secondo in 2h 12:16 mentre è arrivato terzo il keniano Gilbert Kipruto Kirwa con 2h13:08.