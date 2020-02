in foto: Agudelo in allenamento – Twitter Fiorentina

È un giorno importante per Kevin Agudelo: giovane centrocampista che la Fiorentina ha prelevato dal Genoa nel recente mercato invernale. Dopo aver debuttato nel nostro campionato con la maglia rossoblù, il colombiano classe '98 è infatti atteso dalla conferma in un'altra grande e storica piazza del nostro calcio: "La decisione di trasferirmi a Firenze non è stata difficile – ha spiegato il giocatore di Iachini nella sua conferenza stampa di presentazione – Il club è molto grande e ha idee nuove, vuole crescere".

"Sono stato aiutato da mia moglie e da mia madre, tutti hanno accettato la decisione. Non conoscevo Firenze ed effettivamente una volta arrivato qui mi sono innamorato della città. Io e mia moglie ci siamo sposati da giovani e lei mi è stata sempre vicino – ha aggiunto Agudelo – Tre anni fa, quando giocavo in campionati minori, non avevo neanche i soldi per comprare delle scarpe. Anche lei gioca a calcio e me ne comprò un paio, che ho usato fino al mio debutto tra i professionisti. E' una persona incredibile".

Gli altri colombiani e l'esempio di James Rodriguez

In attesa di scendere in campo al ‘Franchi' nel prossimo turno di campionato, Agudelo ha poi fatto la ‘radiografia' dei suo connazionali presenti nel nostro campionato: "I colombiani che giocano in Italia stanno avendo una grandissima carriera. Non ho molti contatti con loro ma guardo sempre le loro partite, quando Cuadrado attacca come terzino mi piace molto. Cuadrado è una bellissima persona ma non posso dire di esserci amico. Zapata del Genoa è forse il mio migliore amico colombiano in Italia".

Il punto di riferimento di Agudelo è però un altro: "Ho sempre ammirato i calciatori colombiani che sono venuti a giocare in Europa – ha aggiunto il giocatore viola – Un esempio è un giocatore come James Rodriguez, mi considero una mezzala, un centrocampista. Credo di aver qualità offensive e difensive per aiutare la squadra in entrambe le fasi. Ci sono molte cose che devo migliorare ed apprendere, spero di farlo alla Fiorentina apprendendo dai giocatori di esperienza in rosa. Sono nel posto giusto per dimostrare il mio talento".