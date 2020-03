Hanno sollevato un polverone le ultime dichiarazioni di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus e dell'ECA in occasione del FT Business of Football Summit di Londra, ha detto la sua sulla formula della Champions League tirando in ballo l'Atalanta e chiedendo provocatoriamente se sia giusto che in Europa ci sia una squadra senza una grande storia internazionale, e non altre che hanno calcato i campi internazionali con continuità, contribuendo al miglioramento del nostro ranking. Per chiarire il senso delle sue parole, e spegnere le polemiche il patron bianconero nella serata di ieri ha telefonato personalmente al presidente dell'Atalanta Percassi.

Agnelli, le parole sull'Atalanta in Champions

"Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il Ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi". Questo passaggio dell'intervento di Andrea Agnelli ha inevitabilmente fatto discutere. I tifosi dell'Atalanta, ma anche quelli di molte squadre di seconda fascia, non hanno gradito, sollevando un vero e proprio polverone, anche sui social. L'idea di un calcio internazionale, con sempre meno spazio per realtà come quelle nerazzurre (con la formazione di Gasperini che ha grandi chance di conquistare i quarti di Champions dopo la vittoria all'andata 4-1 contro il Valencia), è infatti tutt'altro che gradita.

Agnelli telefona al presidente dell'Atalanta Percassi

Una situazione che ha spinto Andrea Agnelli a chiarire il senso delle sue parole con i diretti interessati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente bianconero ha telefonato al numero uno dell'Atalanta Percassi. Il tutto con la volontà di spiegare che non era intenzione di Agnelli, minimizzare, la cavalcata dell'Atalanta, o chiudere la porta a simili inaspettati exploit in futuro. L'intento del patron dell'ECA era solo quello di tutelare anche le big del calcio internazionale (con un'importante "storia" europea), per garantire loro l'accesso all'Europa anche magari al termine di stagioni deludenti, in maniera tale da non provocare ulteriori perdite