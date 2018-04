Tempo di fine stagione, tempo di mercato e di nuove scelte per rinforzarsi e provare a far meglio di quanto effettuato fino ad oggi. Grandi, piccole, medie società: tutte concentrate nel tentativo di trovare un giocatore che possa fare la differenza. E così, anche il Torino di Urbano Cairo sta investendo per il proprio futuro con un nome tutto nuovo che sta già vestendo granata e che è pronto ad esplodere: Michel Ndary Adopo.

Molti ancora non lo conoscono bene ma il centrocampista francese classe 2000 è arrivato a Torino nel mercato di riparazione di gennaio dal Torcy, la stessa squadra parigina in cui crebbe anche un certo Paul Pogba che oggi milita bel Manchester United e che ha un valore di mercato da 100 milioni di euro.

In questi mesi di ‘praticantato' granata, Adopo ha già convinto tutti delle qualità che sta facendo intravvedere durante gli allenamenti e in Primavera. Così, anche Walter Mazzarri lo ha convocato in prima squadra rompendo gli indugi e con un Torino ampiamente sereno in classifica. La prima chiamata è arrivata per il match contro l’Atalanta di domenica scorsa.

Adopo ha in sè i prodromi del grande talento pronto ad emergere. E' un mediano dalle grandissime doti fisiche ma anche bravo tecnicamente, e non a caso è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria in Coppa Italia Primavera riuscendo in pochissimo tempo ad affermarsi come uno dei giocatori più in vista della squadra giovanile granata.

Adesso si sta lavorando alla formula adatta per evitare sorprese dalla prossima sessione estiva di mercato. Il club granata ha provveduto a blindarlo con un contratto biennale, che si estenderà a cinque anni quando il giocatore compirà diciotto anni, il prossimo 19 luglio. Un intento preciso che conferma le ottime impressioni di queste settimane: Adopo è granata e lo rimarrà. Chi volesse provare a tesserarlo deve passare dal presidente Cairo.