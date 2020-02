Nel giro di poche ore Adil Rami ha cambiato squadra. Nella serata di ieri il difensore francese ex Milan, ha lasciato il Fenerbahce che ha ufficializzato sui social la rescissione del contratto. Pochi minuti fa, il Sochi ha comunicato sui social di aver ingaggiato il centrale. Rami, dovrà mettere la sua esperienza al servizio della formazione che attualmente occupa l'ultimo posto del massimo campionato russo.

Adil Rami dal Fenerbahce al Sochi in poche ore

Dopo una prima parte di stagione assai deludente con appena 7 presenze all'attivo Adil Rami ha lasciato il Fenerbahce. L'addio che era nell'aria da diversi giorni, è stato ufficializzato ieri sera con la società turca che in una nota ha annunciato la rescissione del contratto dell'esperto calciatore che abbiamo visto in passato anche in Italia e in particolare al Milan nella stagione 2014/2015. Il campione del mondo transalpino, anche nella scorsa estate sembrava ad un passo dal ritorno in Italia, alla luce del forte interesse del Brescia nei suoi confronti. È rimasto svincolato solo poche ore Rami che ha subito trovato una nuova squadra

Rami al Sochi, ufficiale il colpo di mercato

Sempre attraverso i social è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Rami da parte del suo nuovo club. Si tratta dei russi del Sochi, che hanno messo a segno il secondo colpo di mercato, dopo quello relativo a Kokorin, arrivato in prestito dallo Zenit. Il francese dunque approda nella città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 2014, pronto per garantire un contributo importante in termini di esperienza e temperamento in campo e nello spogliatoio. Scelta la maglia numero 23 per Rami, che proverà a prendere per mano una formazione che al momento è ultima nel massimo campionato di calcio russo.