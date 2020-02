Emmanuel Adebayor sta per iniziare una nuova avventura. L’attaccante togolese, che ha già vissuto quattro o cinque vite calcistiche, volerà in Paraguay dove firmerà per l’Olimpia Asuncion. L’ex di Arsenal e Manchester City, che era stato accostato la scorsa estate al Lecce, ha trovato un accordo con il club sudamericano in cui già gioca l’ex compagno Roque Santa Cruz.

Adebayor giocherà in Paraguay, con l’Olimpia Asuncion

L’attaccante classe 1984, secondo quanto riportato da ‘BeIN Sports’ sta per trasferirsi in SudAmerica. Adebayor che lo scorso dicembre dopo appena tre mesi ha lasciato il Kayserispor, separazione consensuale e rescissione. Adebayor vestirà la maglia dell’Olimpia Asuncion, la Juventus del Paraguay (44 titoli vinti), in cui gioca Roque Santa Cruz, attaccante che vinse la Champions nel 2001 con il Bayern e che sta vivendo una seconda giovinezza in patria: 39 gol negli ultimi due campionati, e che conosce bene Adebayor: sono stati compagni di squadra con il Manchester City tra il 2010 e il 2011.

La carriera di Adebayor: tra Arsenal, Real e Tottenham

Il Metz lo pesca in Togo e lo porta in Francia nel 1999, dopo due stagioni passa con la squadra dei grandi, due stagioni prima di firmare per il Monaco, con cui disputa anche la finale di Champions League nel 2004. L’Arsenal lo acquista nel mercato di gennaio del 2006, con i Gunners vive tre anni e mezzo a livelli altissimi, vinse anche il titolo di calciatore africano dell’anno prima di firmare per il Manchester City, due annate medie prima di dire sì al Real Madrid – sei mesi in prestito 5 gol nella Liga, poi di nuovo la Premier League: quattro anni importanti al Tottenham prima del Crystal Palace, poi il trasferimento in Turchia, due anni con l’Istanbul Basaksehir e tre mesi al Kayserispor, ora c’è l’Olimpia Asuncion.