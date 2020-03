La scorsa notte in SudAmerica si è giocata la seconda giornata della Copa Libertadores, potrebbe essere l'ultima per un po' considerato che in Argentina e in Brasile il calcio sta per fermarsi. In quelle partite sono scesi in campo tante vecchie conoscenze del calcio italiano e una serie di giocatori che hanno fatto, in passato, la fortuna di una serie di squadre europee. Tra questi anche Emmanuel Adebayor, che però si è fatto notare per un'entrata da Kung Fu che gli ha provocato una squalifica.

Il gesto folle di Adebayor con l'Olimpia Asuncion

Da meno di un mese l'ex attaccante di Arsenal, Tottenham, Real Madrid e Manchester City è finito in Paraguay. Adebayor ha firmato per l'Olimpia Asuncion, squadra in cui gioca l'amico Roque Santa Cruz – ex compagno al City. L'Olimpia in patria è la squadra da battere e ora vorrebbe fare un po' di strada anche in coppa. La partita i paraguaiani l'hanno vinta, ma l'hanno finita in dieci. Perché Adebayor è stato espulso per un fallaccio. Il togolese è entrato con la gamba altissima e ha centrato in pieno un avversario. Intervento più che scomposto e cartellino rosso, meritatissimo, per Adebayor contro il Defensa Y Justicia, compagine argentina che in panchina ha Hernan Crespo. L'Olimpia si è imposto per 2-1.

La carriera di Adebayor, tra tonfi, trionfi e gol

In Europa lo porta il Metz, due anni con il club francese prima del passaggio con il Monaco, con cui disputa anche la finale di Champions League nel 2004. Poi Adebayor passa all'Arsenal, tre anni da bomber vero, poi il passaggio al Manchester City, con conseguenti polemiche (sciocca quella con i tifosi dei Gunners in una partita all'Ethiad Stadium). Adebayor ha giocato anche due stagioni con il Real Madrid, con il Tottenham (quattro stagioni), il Crystal Palace, l'Istanbul Basaksehir, il Kayserispor e adesso veste la maglia dell'Olimpia Asuncion.