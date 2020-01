Antonio Nocerino ha deciso di lasciare il calcio, l'addio è arrivato via social, con un lungo e accorato post su Instagram dove il centrocampista ha dichiarato la sua intenzione. Basta correre dietro ad un pallone, ma non cambierà proprio tutto: Nocerino resterà nel mondo del calcio aprendo a nuove strade, quelle che lo riporteranno in panchina come allenatore. A confessarlo è lo stesso giocatore che, dunque, si ripresenterà, un una nuova veste.

Occhiali da sole al petto, una t-shirt senza scritte nè colori particolari da associare a questo o a quel club: Antonio Nocerino ha voluto lasciare quest'ultima immagine di sè salutando amici, colleghi e tifosi di una parte fondamentale della sua vita, dedicata al calcio. Braccio alzato in segno di saluto, un arrivederci ma non un addio: "Ho deciso di affrontare una nuova sfida, quella dell’allenatore – conlucde nel messaggio social – Una sfida bella, nuova, difficile ma che troverà in me lo stesso spirito, passione, amore e professionalità che ho avuto da calciatore"

La carriera di Nocerino

Iniziata l'avventura nel calcio tra le giovanili della Juventus, nel 1998, Antonio Nocerino cresce nell'Avellino per poi vestire diverse casacche tra cui quella del Genoa, della Juventus, Palermo, Milan (dove tornerà una seconda volta), Torino fino a giocare anche all'estero, in Premier prima (West Ham) e poi in America (Olrando City) prima di chiudere al Benevento. In carriera, il centrocampista ha giocato 485 partite segnando 28 reti in totale.

Il messaggio via social