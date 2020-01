Ci risiamo. Daniele Adani torna all'attacco nei confronti di Massimiliano Allegri. Dopo lo scontro in tv della scorsa stagione, l'opinionista ha criticato nuovamente l'allenatore attualmente senza panchina. Ancora una volta oggetto del contendere, la differente visione del calcio e il dualismo gioco-risultati. Per Adani, Max Allegri dovrebbe "parlare di meno e allenare di più", con tanto di riferimento alle scelte di Barcellona e Arsenal che gli hanno preferito allenatori meno vincenti.

Adani, nuovo attacco ad Allegri

Dagli studi Sky, Daniele Adani torna ad attaccare Massimiliano Allegri. L'opinionista dimostra di non aver "sotterrato l'ascia di guerra" nei confronti dell'allenatore dopo l'acceso scontro della scorsa stagione, quando il mister allenava la Juventus. Queste le parole dell'ex difensore di Inter e Fiorentina: "Non ho mai visto la Juve di Allegri giocare come il River di Gallardo. Il suo problema è quando parla, non quando allena. Dovrebbe parlar poco e allenare tanto perché dimostra di saper vincere".

Perché il Barcellona e l'Arsenal non hanno puntato su Allegri, la provocazione di Adani

L'oggetto della discussione dunque è ancora la diversa "filosofia" calcistica dei due, con Adani che punta il dito sul gioco e il tecnico che antepone il risultato, a cui si può arrivare in diversi modi. L'opinionista per avvalorare la sua tesi parla delle scelte di Barcellona e Arsenal che al momento del cambio in panchina hanno "snobbato" Max: "Io gli direi: ma come mai a un allenatore che ha vinto cinque scudetti il Barcellona gli ha preferito Quique Setién che ha allenato Las Palmas e Betis. E l’Arsenal gli ha preferito Arteta, che non ha mai allenato e che era il vice di Guardiola al Manchester City".

Adani-Allegri, dualismo infinito

Parole dunque che rischiano di alimentare una nuova polemica, e accendono ancora una volta il dibattito sul calcio teorico e quello più pragmatico. Tutto è iniziato nel post-partita di Inter-Juventus nella scorsa stagione, quando il tecnico sbottò dopo le parole dell'opinionista dei giorni precedenti relative al post eliminazione in Champions della formazione bianconera. I toni s'infiammarono, con Max che dichiarò: "Tu sarai un teorico perché ti metti a leggere i libri sul calcio, ma alla fine non sai nulla di calcio. Sei lì dietro e non sai nulla perché non hai mai allenato. Quindi adesso parlo io e tu stai zitto". Una discussione degenerata in un confronto acceso, e poi apparentemente chiusa da una "pace" in diretta sette giorni dopo. A quanto pare però il fuoco cova ancora sotto la cenere.