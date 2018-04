Più che una sconfitta, una disfatta. Se si pensa che solamente un anno fa era proprio il Barcellona a umiliare il Psg ribaltando una qualificazione che sembrava già scritta con un 6-1 al Camp Nou che non lasciò scampo ai francesi, l'eliminazione contro la Roma appare come un contrappasso dal quale i catalani dovranno ricostruire un progetto. E l'umore generale è di quelli della rassegnazione all'evidenza: qualcosa si è rotto, non lo si può riparare, bisogna ripartire da zero.

Una disfatta da cui ripartire

A dirlo è stato il doppio match contro i giallorossi, a confermarlo le facce e le dichiarazioni dei vari protagonisti nel dopo partita. A contorno, la stampa spagnola che non ha avuto pietà verso Valverde e la sua squadra e anche i tifosi hanno compreso che la Liga – oramai praticamente vinta – non cancellerà l'onta subita.

Il riscatto in Liga, contro il Valencia

Contro ogni pronostico, contro ogni aspettativa il 3-0 dell'Olimpico è una sentenza alla quale non ci si potrà rassegnare. Bisognerà reagire subito, riscattandosi a livello internazionale e davanti al proprio pubblico. Ora il Barcellona è atteso dalla sfida in Liga contro il Valencia. Sabato al Camp Nou i blaugrana potrebbero mettersi alle spalle la delusione e avvicinare il 25esimo titolo della loro storia. Non dovrebbe essere un problema vincere la Liga: comandano la classifica con 79 punti, 11 in più dell'Atletico Madrid secondo, 14 in più del Valencia terzo e 15 in più del Real Madrid.

Un ambiente umiliato

Ma il clima resta pesantissimo: il portale Sport racconta che sull'aereo di rientro a Barcellona da Fiumicino il silenzio era assordante. Non dormiva nessuno, tutti muti, annichiliti da quanto accaduto all'Olimpico. Ogni tanto un commento amaro, una considerazione desolata e un pensiero fisso: aver lasciato la strada spianata al Real Madrid.

La Champions al Real

"Erano anni che non si vedevano facce così tristi", ha riferito alla stampa spagnola un membro della spedizione mentre tra i giocatori c'è chi ha anche ammesso: "Abbiamo consegnato la Champions League al Real Madrid". Fosse così e questa sera il Real si sbarazzasse della Juventus, approdare in semifinale e poi in finale per vincerla significherebbe il terzo trionfo di fila: una nuova umiliazione impossibile da accettare