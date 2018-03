Voi lo immagine Aaron Ramsey che veste la maglia della Juventus? Sì, proprio lui: il 27enne centrale di centrocampo gallese dell'Arsenal che una leggenda del web ha tramutato in una sorta di ‘triste mietitore' ogni volta che segna. Chiacchiericcio e umorismo nero sulla maledizione: quando va in gol, secondo una stramba coincidenza raccontata dalla Rete, un personaggio famoso è destinato a morire. E' la maledizione affibbiata al calciatore che è tra la fila dei Gunners dal 2011, quando venne ingaggiato dal Cardiff e adesso sembra giunto al termine della sua esperienza coi londinesi: contratto in scadenza nel 2019 e difficoltà nel trovare un'intesa per il rinnovo hanno fatto il paio con le voci che il tabloid ‘The Sun' ha rilanciato sul (possibile) futuro del centrocampista individuato quale possibile alternativa a Emre Can del Liverpool. Il tedesco è seguito da tempo dai bianconeri ma finora non ha sciolto la riserva nonostante sia ormai chiaro come la sua avventura a Liverpool non andrà oltre giugno 2018.

Lascia o va via dall'Arsenal? E' il quesito che si pone lo stesso calciatore nel porre le proprie condizioni: un ritocco dell'ingaggio, chiarezza sui programmi futuri della società che s'appresta a mandare agli archivi il lungo regno di Wenger alla guida della squadra soprattutto alla luce dell'ennesima stagione povera di soddisfazioni e con la bacheca vuota di trofei importanti.

in foto: La scheda di Ramsey (fonte Transfermarkt)

Il tam tam di calciomercato. E' anche per via di questa situazione d'impasse che il chiacchiericcio sulla possibile destinazione futura ha preso piede, approfittando anche della cassa di risonanza provocata dallo stop ai campionati per le nazionali. C'è già una trattativa con la Juventus? No, semmai tutto è a livello di interesse esplorativo. No, considerato che i bianconeri hanno altri obiettivi per il momento: Emre Can anzitutto, poi Pellegrini e Cristante. Quanto a Ramsey, sarebbe un'operazione tanto intrigante quanto difficile a causa della concorrenza che arriva direttamente dalla Premier con i maggiori club (Chelsea e Manchester) pronti a bussare alla porta del gallese.