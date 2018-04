Il Chelsea di Antonio Conte vive un momento cruciale della stagione: dopo aver abbandonato da tempo la possibilità di lottare per il titolo in Premier (vinto dal Manchester City di Guardiola), i Blues adesso corrono il serio rischio di restare anche fuori dalla corsa alla Champions considerato il distacco di 8 punti dalla quarta posizione appannaggio del Tottenham. Una stagione balorda, scandita anche dalle voci continue sul futuro del manager che potrebbe lasciare Londra a fine campionato per fare ritorno in Italia. Una stagione nella quale assume un valore particolare perfino la sfida di campionato in programma giovedì sera contro il Burnley: vincerla consentirebbe ai Blues di accorciare le distanze dagli Spurs fermati sul pareggio dal Brighton.

Situazione delicata. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match Conte tocca tutti gli aspetti della questione e non si sottrae alle domande serrate dei giornalisti. A cominciare dalle polemiche scoppiate su Marcos Alonso ‘pizzicato' dalle telecamere a fare gioco pericoloso su un avversario per un intervento spacca-gambe. L'ex ct della Nazionale sta per rispondere quando qualcosa gli vibra nei pantaloni della tuta e lo fa sobbalzare… è il cellulare che inizia a squillare e causa un po' d'imbarazzo in sala.

Chi sarà mai che lo contatta a quell'ora? E' lo stesso Conte a svelare il mistero… mette la mano nella tasca destra della tuta, abbassa lo sguardo e verifica il numero apparso sul display del telefonino: "E’ mia moglie – dice con tono voce dimesso e un po' imbarazzato mostrandosi anche spazientito -. Chiama sempre nei momenti sbagliati… Vi chiedo scusa, potete farmi una multa. Non mi farebbe piacere se accadesse la stessa cosa a voi". London calling… ma (per adesso) non è il presidente Abramovich che gli può comunicare il benservito.