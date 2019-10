Ali Adnan, ex calciatore di Atalanta e Udinese adesso tesserato dai Vancouver Whitecaps, club canadese che gioca in MLS, è volato a Baghdad dove sta partecipando alle manifestazioni popolari anti-governative che hanno provocato in questi ultimi giorni disordini e anche diverse vittime. Il giocatore ha postato una sua foto su Instagram. Ali Adnan è immortalato mentre è in strada ed è avvolto in una bandiera irachena: "La vittoria è vicina, Inshallah. Salvate il popolo iracheno".

In Iraq fortissime proteste contro il governo

In Iraq c'è una fortissima protesta contro le politiche del primo ministro Adel Abdul Mahdi, a causa del carovita, della corruzione e per la mancanza dei servizi pubblici. All'inizio di ottobre sono iniziate le manifestazioni, in cui hanno perso la vita più di 250 persone, molti studenti sono stati colpiti a manganellate. In tanti purtroppo non hanno più una casa, il cibo scarseggia. Si lotta per la sopravvivenza.

Ali Adnan in Iraq dalla parte di chi protesta

Il calciatore venticinquenne è volato in Iraq e sui social ha postato anche un selfie in cui è con un poliziotto mentre distribuisce chili e chili di riso ai dimostranti, in un altro in cui fa festa con i leader della protesta. Ali Adnan nei giorni scorsi ha postato un video in cui lo si vede giocare a pallone con alcuni dimostranti, ma già a inizio settembre aveva postato un'immagine di Baghdad con fumo sullo sfondo e a corredo ha scritto: "Date pace a una terra che non l'ha mai conosciuta"

Chi è Ali Adnan

Classe 1993, Ali Adnan dopo aver giocato in patria per tre stagioni dal 2010 al 2013 va in Turchia e da lì passa all'Udinese, che lo preleva nel 2015, l'anno successivo diventa il primo iracheno a segnare in Serie A, tre anni in bianconero prima di firmare per l'Atalanta, con cui gioca appena tre partite. Lo scorso marzo è volato in Canada e ha firmato per la squadra di Vancouver.