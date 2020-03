Un successo che ha confermato per l'ennesima volta la grandezza di questa Atalanta, una grandezza che appare infinita. 70 gol in 25 partite, sette reti nell'ultima uscita a Lecce, in trasferta, tre uomini in doppia cifra, come i top team europei. E ancora: una cavalcata in campionato che mantiene gli orobici costantemente in Zona Champions, al di là di rinvii e gare da recuperare e il sogno dei quarti di finale che resta vivo dopo il trionfo a San Siro contro il Valencia, in attesa del Mestalla.

Una stagione già storica

Un'Atalanta infinita che non smette di stupire o, meglio, che non stupisce più da tempo perché il gruppo costruito dalla coppia Percassi-Gasperini è di quelli di assoluta qualità, un prodotto di un lavoro sviluppato nel tempo tra scelte di mercato oculate, investimenti precisi, scelte tecniche supportate. Basti pensare che in estate il tecnico era ad un passo dall'addio dopo la storica qualificazione in Champions League e oggi è ancora lì, al suo posto in una annata che ha tutto per essere ancora migliore della precedente.

Lo striscione di ringraziamento

I tifosi orobici si godono questa realtà. Una realtà di partite in Champions League vissute a San Siro, nella Scala del Calcio dove due terzi di Bergamo si riversa per l'avventura europea; di un campionato in cui l'Atalanta vanta il miglior attacco d'Italia e – in prospettiva – dell'intero calcio europeo con i suoi 70 gol in sole 25 partite in Serie A. E per tributare il giusto onore ai propri giocatori, a Zingonia, davanti al Centro sportivo nerazzurro è apparso uno striscione di ringraziamento, visto da tutti i giocatori in arrivo per l'allenamento: "Sette volte grzie".

in foto: (fonte – dal web)

Rigorosamente in tinta nero e azzurra, con tanto di cuori. In attesa del 10 marzo, quando al Mestalla, contro il Valencia potrebbe arrivare la classica ciliegina su una torta già abbondantemente guarnita.