E' un vero e proprio fenomeno mediatico Cr7 Jr, il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo. Aperto il proprio profilo ufficiale su Instagram, uno dei social network maggiormente utilizzati dalle persone famose, Cristiano Ronaldo Junior ha superato in un attimo quota 580 mila seguaci, in 15 ore, 680 mina in 24, diventando immediatamente virale sul web. Merito ovviamente di cotanto padre, il più forte giocatore del momento, che divide lo scettro di fenomeno del calcio internazionale con Lionel Messi.

Per Cr Jr sono impazziti tutti, grazie all'indirizzo "minicristianoronaldo2010" tutti da un paio di giorni possono ‘contattare' il figlio più famoso del web (e non solo), che vanta un paio di link seguiti per poi lasciare spazio a tutti i suoi nuovi fan. Lo ‘spoiler' dell'apertura del profilo Instagram è arrivato direttamente da papà che lo ha ‘taggato' (nel gergo social, lo ha ‘citato' permettendo a chiunque di cliccare sul link e andare a vedere la pagina). Godendo di svariati milioni di seguaci, (205 per la precisione) per Cr7 è stato un attimo far sì che molti inserissero tra i preferiti anche la pagina del figlio.

Un exploit che non ha lasciato nulla al caso. Il ‘marchio' di fabbrica è ben evidenziato, con il nome del papà in bella mostra, anticipato da un simpatico ‘mini', ma ciò che fa capire come l'idea non sia nata in una notte di mezza estate ma stia prendendo piede con un deciso aspetto di marketing è il primo post pubblicato da giovane Cr: un video saluto in quattro lingue, spagnolo, portoghese, inglese e italiano. Nessuno escluso, non sia mai che qualcuno non possa comprendere cosa stia dicendo.

Il saluto di benvenuto in 4 lingue con Cr Jr che saluta, pollici in su e con sulle spalle uno zainetto è veloce e chiaro: "Hola chic@s!! Esta es mi nueva cuenta de Instagram espero que os guste", la scritta e poi la ‘traduzione' live dove spicca anche un quasi perfetto italiano.