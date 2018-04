Campionato riaperto? Pare proprio di sì. Lo scontro diretto dell'Allianz Stadium di Torino ha regalato un sussulto finale alla nostra Serie A: il Napoli ora è distante una sola lunghezza dalla Juventus e le ultime quattro giornate saranno fondamentali per capire chi vincerà lo scudetto 2017/2018. Un epilogo che non molti si aspettavano, soprattutto perché la squadra bianconera di solito non sbaglia queste gare in casa, ma ieri gli azzurri di Maurizio Sarri sono stati impeccabili in diverse situazioni di gioco e hanno meritato ampiamente la vittoria.

Napoli è l'anti-Juve degli ultimi 6 anni

La Vecchia Signora ha vinto 6 scudetti di fila e vorrebbe conquistare il settimo ma grazie alla vittoria del Napoli di ieri partenopei si sono rifatti sotto e ci sono ancora diversi punti da assegnare prima di decretare la squadra campione d'Italia. La vittoria di ieri è storica perché si tratta della prima affermazione degli azzurri allo Stadium dopo 6 sconfitte e, allo steso tempo, ha fatto diventare il Napoli è la squadra che ha battuto più volte la Juventus considerando tutte le competizioni dalla stagione 2011/2012 ad oggi.

Sono cinque vittorie per gli azzurri sui bianconeri nelle ultime sei stagioni ed è un dato che consacra la squadra campana come prima vera rivale della Vecchia Signora in questo decennio nel panorama nazionale. La capolista guidata da Massimiliano Allegri non perdeva in campionato addirittura dal 19 novembre scorso, contro la Sampdoria, e in casa dal 14 ottobre, quando si affermò allo Stadium la Lazio di Simone Inzaghi: si tratta del quarto stop casalingo per la Juve in ben 130 gare nel suo impianto. Il Napoli si conferma una macchina micidiale in trasferta con 30 turni senza sconfitte per gli azzurri lontano dal San Paolo: l'ultimo ko risale all'ottobre 2016 proprio contro la Juventus (2-1).