Non solo il colpo da sotto per anticipare difensori e portiere, ma l'intera azione. La rete che sigilla il 2-0 della Juventus sull'Inter nel recupero di domenica sera in un deserto Allianz Stadium è l'emblema di una Juve forse rinata proprio nel momento più cupo. Tra spalti vuoti per l'emergenza sanitaria da Coronavirus, in un clima surreale, il Derby d'Italia ha sentenziato ancora una volta la differenza tra bianconeri e nerazzurri, facendo alzare bandiera bianca ad Antonio Conte.

Una vittoria che rilancia la Juventus e i cuori bianconeri e fa sprofondare nelle retrovie quelli nerazzurri che hanno cullato il sogno del grande aggancio. Ma che adesso si ritrovano lontani nove punti, malgrado una gara ancora da recuperare, costretti al doppio ko, sia all'andata a San Siro, sia al ritorno, a Torino. Una duplice prova di forza bianconera che domenica sera è stata sublimata anche da sprazi del tanto ricercato ‘Sarriball', quel gioco divertente fatto di qualità e vittorie.

La rete che ha chiuso il match

L'emblema del bel calcio lo si è visto in occasione del 2-0, quando Dybala, da poco entrato in campo ha sublimato una azione da manuale con un gol di astuzia e tecnica sopraffini. Il primo vantaggio lo aveva portato Ramsey, spezzando gli equilibri, la Joya ha messo il punto esclamativo su una gara mai realmente messa in discussione dai nerazzurri, in difficoltà per tutto il tempo con la coppia Lukaku-Lautaro disinnescata da una difesa attenta e puntuale.

L'azione da manuale per il gol di Dybala

E' il minuto 67, l'azione parte dai piedi di Szczesny che passa la palla ad Alex Sandro, che lancia lungo per la respinta di testa di Skriniar. E' questo l'unico e ultimo tocco nerazzurro prima del gol. La Juventus parte dalla propria metà campo, ci pensa anche Cristiano a dare una mano al fraseggio e ad alzare la difesa nerazzurra, finchè non arriva il lancio lungo per Dybala. Maestro nell'uno-contro uno, l'argentino supera il primo argine di Young, poi fraseggia con Ramsey per inserirsi infine in area interista, superare ancora Young e bruciare Handanovic per il 2-0.

Il ritorno del "Sarriball"

In totale, dal primo passaggio dell'azione alla conclusione a rete passano 25 secondi, ci sono 16 tocchi in totale, 7 passaggi. L'Inter non sfiorerà mai la palla in una azione tutta di qualità, precisione e coralità. Che sarà di certo piaciuta a Sarri che proprio contro il Lione aveva lamentato un gioco lento e impacciato dove i giocatori sbagliavano direttive, movimenti e posizioni in campo.